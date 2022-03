"Un nouveau Brussels Airlines prêt pour l'avenir", dit le CEO Peter Gerber (2)

"Brussels Airlines est un bon exemple de ce qu'il peut arriver à une entreprise fortement affectée par une pandémie", a déclaré le patron depuis le siège de la compagnie, où se tenait la première conférence de presse depuis le début de la crise sanitaire.

Si Brussels Airlines avait déjà commencé à se restructurer avant la pandémie, le "plan de transformation" a pris une autre dimension avec la crise: "Nous devions faire bien davantage et beaucoup plus vite que nous le pensions", a commenté le CEO. D'où le plan "Reboot Plus" pour restructurer la flotte de la compagnie, réduire ses coûts et améliorer la compétitivité.