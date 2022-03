Frédérick Tristan et ses masques

Résumer la carrière littéraire de Frédérick Tristan, dont on vient d’apprendre la mort à 90 ans, est le genre d’entreprise devant laquelle, même si on l’a lu, s’organise une sorte de résistance intérieure : l’écrivain n’est pas, en effet, réductible à quelques grandes lignes. Et il s’est lui-même, sous couvert de « Nouvelle Fiction », un mouvement dont il fut un des fervents animateurs, ingénié à brouiller les pistes.