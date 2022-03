Greg Van Avermaet disputera les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico

Greg Van Avermaet disputera les Strade Bianche le 5 mars et Tirreno-Adriatico du 7 au 13 mars, a annoncé son équipe, AG2R-Citroën, jeudi.

Van Avermaet, 36 ans, s’est classé troisième du Nieuwsblad, la course d’ouverture de la saison en Belgique, le week-end dernier. Le champion olympique 2016 s’alignera sur les Strade Bianche pour la 12e fois. Il a fini deux fois deuxième, en 2015 derrière le Tchèque Zdenek Stybar, et en 2017, derrière le Polonais Michal Kwiatkowski. Tirreno-Adriatico est une course par étapes qu’il a remportée en 2016.