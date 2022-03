Lufthansa annonce une hausse des prix des billets d'avion

Le CFO a expliqué que les frais de contrôle du trafic aérien et les frais d'aéroport sont en forte hausse. À cela s'ajoute le prix élevé du kérosène. Mais selon M. Steenbergen, le groupe pourrait être plus résistant à l'inflation que ses concurrents, notamment parce que Lufthansa s'est couvert très tôt contre la hausse des prix du pétrole.

Lufthansa, Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines et Eurowings ont transporté 47 millions de passagers (+29%) en 2021. En outre, Lufthansa Cargo a enregistré un bénéfice record et la société de maintenance Lufthansa Technik et le traiteur LSG ont renoué avec les bénéfices.