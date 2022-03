Impressionnant: les fans de Nantes envahissent le terrain après la qualification pour la finale de la Coupe de France (vidéos)

Après leur victoire aux tirs au but face à Monaco, les fans du FC Nantes sont descendus en nombre sur la pelouse de la Beaujoire. Qualifié pour la finale de la Coupe de France, Nantes n’avait plus accédé à ce stade de la compétition depuis 22 ans.

Une véritable communion qui a donné lieu à des images impressionnantes. « C’était la folie, partout, ça venait de gauche et de droite, ça fait plaisir. J’avais déjà vu ça à la télé, en vidéo, mais dans la vraie vie, jamais. C’est le plus beau match de ma vie » a déclaré l’attaquant Randal Koko Muani. Même son de cloche chez Rémy Descamps, « J’ai perdu de vue tous mes partenaires, j’ai essayé de les retrouver petit à petit. Mais une telle communion avec le public, c’était exceptionnel ». Une soirée que les joueurs ne sont pas près d’oublier.

Des images qui font plaisir à voir. Ce mercredi soir, Nantes affrontait l’équipe monégasque de Philippe Clément en demi-finale de la Coupe de France. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes n’arrivent pas à se départager (2-2), c’est aux tirs au but que les hommes d’Antoine Kombouaré ont été chercher leur ticket pour la finale au Stade de France. Après le penalty victorieux de Moses Simon, des milliers de supporters canaris se sont précipités sur le terrain pour célébrer ce moment historique avec les joueurs.

Il faut dire que durant toute la rencontre, les 34.000 fans nantais ont mis l’ambiance et ont poussé leur équipe à arracher la victoire. Après 22 années d’attente et ce succès 2-1 face à Calais en 2000, on peut comprendre l’enthousiasme des Canaris à l’idée de revivre pareille émotion.

Après quelques minutes de célébrations, le speaker a demandé aux supporters de regagner leurs tribunes pour sortir dans le calme, en faisant particulièrement attention aux enfants. En finale, Nantes affrontera Nice le 8 mai prochain au Stade de France.