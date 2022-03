Tirreno-Adriatico: Evenepoel et Alaphilippe vont être associés pour la première fois cette année

La « Course des deux Mers » propose un parcours varié avec un contre-la-montre individuel de 13,9 km en ouverture ainsi que des étapes pour les sprinteurs et pour les puncheurs. « C’est un beau parcours, difficile, qui donne des chances à tous les types de coureurs », a résumé le directeur sportif Davide Bramati. « Pour les sprints, nous avons Mark, vainqueur de plusieurs étapes, mais aussi Julian et Remco peuvent obtenir de bons résultats la semaine prochaine. Malgré la présence du contre-la-montre lors de la journée d’ouverture, les gros écarts au général devraient se faire à Carpegna (6e étape, ndlr), une ascension difficile que nous connaissons depuis le Giro. Nous sommes confiants, avons une grande motivation et sommes prêts à prendre la course au jour le jour et voir comment les choses se présentent. »