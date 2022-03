L'aéroport d'Anvers voit arriver l'été prochain "avec confiance"

En 2022, l'Espagne restera la destination de vacances la plus proposée depuis l'aéroport d'Anvers. Vingt-deux vols au départ chaque semaine desserviront un total de cinq destinations espagnoles : Alicante, Malaga, Murcie et à partir d'avril également les îles de Majorque et Ibiza. Alicante et Malaga auront une fréquence renforcée, avec sept vols par semaine chacune.

À partir du 25 avril, deux vols par semaine partiront également vers la ville balnéaire croate de Split. Jusqu'à la mi-juin, il y aura un vol par semaine vers les destinations marocaines de Nador et Tanger, deux ensuite. Enfin, Avignon figure aussi au programme estival.