Imbroglio sur la taxe «embarquement aérien»

La taxe aérienne sera-t-elle reportée à l’été ? C’est ce qu’a compris Brussels Airlines. Dont les résultats 2021 restent fortement dans le rouge. Espoir : l’équilibre devrait être retrouvé en 2022 et les bénéfices de retour en 2023.

A notre connaissance, l’application de la taxe est reportée à l’été, tout n’est pas encore décidé sur comment l’appliquer. » Vingt-huit jours avant son entrée officielle en application, prévue de longue date pour le 1er avril, Peter Gerber, le CEO de Brussels Airlines, ne peut pas en dire plus sur l’organisation du prélèvement de cette taxe (par qui, à quel moment de la réservation ou de l’embarquement…). Il confirme, par ailleurs, que tous les exemples de ce type de taxe aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc., ont montré qu’elle influençait négativement le marché aérien, dans un secteur qui tente déjà de sortir la tête de deux ans de pandémie et de restriction de voyages… « En ce qui nous concerne, l’entrée en vigueur est toujours prévue pour le 1er avril », signale-t-on au cabinet du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.