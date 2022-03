L'aéroport d'Ostende étoffe aussi son offre estivale

Pour la première fois depuis 2019, des destinations turques, tunisiennes et bulgares seront disponibles. "Au total, nous aurons 14 vols par jour vers la Turquie et la Tunisie pendant les vacances d'été", a précisé le CEO de l'aéroport ostendais Eric Dumas.

À partir d'avril, les villes turques Antalya, Bodrum et Eskisehir seront à nouveau desservies. S'ajoutera début juillet Izmir. Les vols reprendront vers la Tunisie à partir du 1er juillet tandis qu'en juillet, août et septembre, les vacanciers pourront s'envoler vers Burgas et Varna en Bulgarie.