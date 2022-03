Thomas Johansson préface la Coupe Davis: «La Belgique est favorite à 70% contre la Finlande»

Trois ans après avoir disputé la phase finale de la Coupe Davis (nouvelle mouture) à Madrid, la Belgique va tenter à nouveau de se retrouver parmi les seize dernières nations à pouvoir encore soulever le fameux Saladier d’argent. Même si, cette année encore, l’épreuve a changé de formule, avec une première phase de groupes en septembre (16 équipes), aboutissant à des quarts de finale, demi-finales et finale en décembre.

C’est à Espoo, dans la banlieue d’Helsinki, que les Diables blancs (Goffin, Bergs, Coppejans et la paire Gillé/Vliegen) devront se défaire de la Finlande dont la force se résume, à peu près, au talent de son leader Emil Ruusuvuori, 22 ans et 71e mondial, en forme et qui vient justement de battre David Goffin à Doha (4-6, 6-4, 6-1). Le nº1 belge est de retour dans l’équipe, après avoir manqué les deux dernières rencontres, en Bolivie (2021) et en Hongrie (2020).