Le président de l’UEFA en est convaincu: «Un Mondial biennal n’est plus à l’ordre du jour»

« J’ai parlé avec le président de la Fifa mercredi et nous sommes d’accord que le football doit se développer sur d’autres continents mais nous devons aussi être alignés sur le fait que cela ne doit pas nuire aux fédérations européennes et sud-américaines », a ajouté Ceferin. « Je suis désormais certain qu’un Mondial biennal n’est plus à l’ordre du jour. Je suis sûr que nous allons bientôt trouver une solution avec la Fifa », a ponctué le patron du football européen.