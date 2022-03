Wallonie: comment le territoire change de visage politique

La Flandre a fait le boulot. La Wallonie enchaîne : provinces réformées, bassins de vie soutenus, grandes villes et communes rurales aidées, et même une fusion. Le territoire wallon traverse une mue inédite. Et indispensable, selon Christophe Collignon.

La Wallonie en 2022, c’est encore et toujours cinq provinces, 262 communes et quelques dizaines d’intercommunales. Mais jusqu’à quand ? Le modèle n’est pas figé comme en témoignent plusieurs décisions récentes du gouvernement wallon. A lire entre les lignes, cela saute presque aux yeux : mine de rien, on assiste à une redistribution des cartes entre les niveaux de pouvoir les plus proches des citoyens. Et ce n’est pas un hasard.