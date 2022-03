Deux tiers de l’eau belge pour les centrales nucléaires

Août 2019. La Belgique vient pour la première fois de son histoire de dépasser la barre des 40ºC et vit pour la deuxième année consécutive un été aride. C’est dans ce contexte qu’un rapport livre une conclusion inquiétante : le pays de la drache risque bien de manquer d’eau dans le futur. Et Bruxelles, qui ne dispose de presque aucune ressource sur son territoire, pourrait être en danger. Alors, la Belgique va-t-elle mourir de soif ? Non, et voici pourquoi.

Tout commence donc avec une liste publiée en 2019 par le World Ressource Institute (WRI). Le think tank américain classe notre pays à la 23e place de son « Water stress ranking », une liste des nations les plus vulnérables face au manque d’eau. La Belgique se trouve devant des pays qui font régulièrement face à des pénuries, comme la Mauritanie (61e).