Dussenne exclu face au Beerschot: le parquet de l’Union belge propose 3 matches de suspension, le Standard conteste

Le parquet de l’Union belge de football a proposé une suspension de quatre matches, dont un avec sursis, à l’encontre de Noë Dussenne, exclu mercredi lors du duel entre le Standard et le Beerschot en championnat. La proposition s’accompagne d’une amende de 3.5000 euros.

Noë Dussenne a reçu un carton rouge peu après la mi-temps, à la 53e minute, pour avoir coupé la course du joueur du Beerschot Vaca en mettant la main dans le visage de son adversaire, lors du match d’alignement entre les Rouches et la lanterne rouge du Beerschot soldée par une victoire liégeoise (1-0). Le parquet estime que « le coup de main est intentionnel mettant l’intégrité physique de son adversaire en danger » et que le capitaine du Standard n’avait « aucune intention de jouer le ballon ».

Le Standard a décidé de contester cette proposition transactionnelle et comparaîtra ce vendredi devant le Comité disciplinaire.