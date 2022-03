Rencontre avec Ouissem Belgacem: «Assumer être gay est encore trop dangereux»

Rencontre avec Ouissem Belgacem, ex-joueur pro qui a révélé son homosexualité en 2021. Il dit rêver d’un environnement où les jeunes footballeurs ne devront plus se cacher. Comme lui.

« Football for all », le foot pour tous, sans exception. C’est sous ce slogan, sous les couleurs arc-en-ciel devenues symboliques, que l’ensemble des acteurs du football belge monteront sur les pelouses de D1A et D1B ce week-end. Une action de la Pro League devenue un rituel nécessaire pour sensibiliser le public à la lutte contre l’homophobie, dans les stades mais aussi en dehors de ceux-ci.