Pegasus: accord européen pour une commission d’enquête

Le Parlement européen veut en savoir plus sur l’usage qui est fait des logiciels espions les plus intrusifs. Les chefs de groupes ont donné leur feu vert à la mise en place d’un vrai travail d’enquête.

La Conférence des présidents, composée de la présidence du Parlement européen ainsi que des présidents et présidentes des différents groupes politiques, s’est accordée ce jeudi sur la mise en place d’une commission d’enquête consacrée au scandale du logiciel Pegasus. Développé et vendu à des autorités par l’entreprise israélienne NSO, ce logiciel d’espionnage est exceptionnellement intrusif puisqu’après avoir été furtivement introduit dans un téléphone portable, il peut en intercepter les communications chiffrées et non chiffrées, déclencher subrepticement le micro et la caméra, activer la localisation de l’appareil, etc.