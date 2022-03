Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse sous les 3.900 points, plus bas que le 24 février

KBC (58,62) et Ageas (41,18) valaient 0,75% et 3,40% de moins que la veille, AB InBev (52,35) reculant de 1,26%, Elia (127,20) et GBL (90,56) de 1,85% et 1,82%.

Tous ses éléments étaient en baisse à la seule exception de Cofinimmo (115,90) qui gagnait 0,09%, arGEN-X (246,20) emmenant les baisses en plongeant de 5,99% tandis que Galapagos (56,41) abandonnait 3,41% en compagnie de Solvay (92,30) et UCB (97,96), négatives de 3,19% et 1,23%.

Aperam (48,54) et Umicore (37,10) étaient négatives de 1,78%£ et 3,36%, WDP (34,44) reculant de 1,43% et Melexis (78,50) de 0,57%.

Proximus (17,81) et Telenet (30,08) se dépréciaient de 0,67% et 1,51%, Orange Belgium (19,20) et Bpost (6,01) remontant par ailleurs de 3,78% et 0,25%.

Engie (11,32) plongeait de 6,2% supplémentaires alors que Ontex (7,06) rebondissait de 19,2% sur une rumeur d'OPA, Euronav (9,85) et Exmar (4,91) progressant de 2% et 1,9%, Roularta (19,40) et Shurgard (51,70) de 2,1% et 2%.

SmartPhoto (26,60) et D'Ieteren (138,90) étaient en baisse de 3,3% et 2,4%, Kinepolis (51,40) chutant de 4,8% et Barco (19,26) de 2,1%.

Bone Therapeutics (0,38), Advicenne (5,70) et Biocartis (2,08) plongeaient de plus de 6%, Acacia Pharma (1,28) er DMS Imaging (0,19) de plus de 4%, IBA (17,80) et Celyad (1,96) de plus de 3% ; Oxurion (1,46) se démarquant par un regain de 5,9% après avoir gagné jusqu'à 13% en journée.