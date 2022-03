Alexis Salatko: «Le dernier espace de liberté, c’est le roman»

A part le roman Le Désert des Tartares et le recueil de nouvelles Le K, Dino Buzzati est sans doute un peu oublié aujourd’hui. Pourtant, l’écrivain italien, mort en 1972 à 65 ans, a écrit bien davantage que ces deux livres et a travaillé pendant 40 ans comme journaliste pour le Corriere della sera. Et c’est sans doute en se colletant à la réalité quotidienne du fait divers et de l’actualité qu’il a souvent imaginé des histoires sorties de la vie quotidienne en en montrant l’aspect insolite et même fantastique. C’est d’ailleurs à une enquête de ce genre qu’il se livre dans La dernière enquête de Dino Buzzati.