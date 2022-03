Coronavirus: FFP2, en intérieur… Où et pour qui le masque sera encore utile?

Les mesures sanitaires passent d’une logique d’obligation collective à une protection plus individuelle où chacun peut choisir ou non de continuer à porter le masque.

Outre le Covid Safe Ticket, le passage en code jaune signifie aussi la levée de l’obligation du port du masque dans bon nombre de lieux où il est imposé depuis parfois deux ans. Une décision qui accentuera encore un peu plus le sentiment de liberté retrouvée tant le masque s’est imposé dans nos vies comme un inexorable rappel de la pandémie. Mais s’il n’est plus obligatoire, l’outil de protection respiratoire reste recommandé dans un certain nombre de situations et pour des personnes à la santé fragile pour qui le masque est un allié rassurant et efficace.