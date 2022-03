Olivier Descosse: «Je trouve la paix en écrivant des horreurs»

Passionné de plongée sous-marine, l’écrivain et avocat Olivier Descosse fait de la mer le décor hostile et dangereux de son nouveau roman, où une série de meurtres sont commis en milieu aquatique.

Du grain à moudre pour la brigade policière de Saint-Mandrier, à proximité de Marseille : le corps d’une jeune femme est retrouvé en pleine mer, amputé d’un pied et entièrement dénudé. Simple noyade ? La commandante de la brigade de police, Chloé, croit plutôt au scénario du meurtre, avec un terrain d’enquête plutôt rare : celui de la mer et le milieu de la plongée professionnelle. Elle y croise le chemin d’un « teck » aguerri, ancien compagnon de la noyée, poursuivi par une sombre malédiction, qui voit toutes les femmes de sa vie trouver la mort, irrémédiablement.

C’est un passionné de plongée, Olivier Descosse, qui le dit : il n’y a rien de plus facile que de donner la mort en mer, territoire très largement inconnu, inexploré, y compris par le polar, et où s’ouvrent tous les champs possibles pour l’imagination et pour creuser dans la noirceur de l’âme humaine.