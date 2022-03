Etats-Unis: Donald Trump accusé de «conspiration criminelle»

Il faudra encore attendre pour découvrir le rapport final de la commission d’enquête du Congrès sur le 6-Janvier, mais Donald Trump a d’ores et déjà trouvé une raison de se faire du souci. Mercredi 2 mars, le panel de neuf représentants de la Chambre a confirmé posséder suffisamment de preuves pour établir la culpabilité de l’ancien président des Etats-Unis dans l’assaut dramatique contre le Capitole il y a un an (5 morts). Lui et son équipe de campagne auraient bel et bien tenté d’« entraver illégalement la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020 » et participé à une « conspiration criminelle pour frauder les États-Unis », selon un document judiciaire soumis à une cour de district de Californie.