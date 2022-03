Primoz Roglic, comme le bon vin

Si la Belgique s’appuie sur un florilège de bons coureurs, dont deux stars qui émergent du brouillard hivernal, Wout van Aert et Remco Evenepoel en l’occurrence, la Slovénie n’est pas en reste. Ses deux têtes de gondole, Tadej Pogacar et Primoz Roglic, sont les meilleurs ambassadeurs de la planète vélo en termes de courses de trois semaines. Dont évidemment la plus prestigieuse d’entre elles, le Tour de France.