Quel Standard pour la fin de saison ?

Nicolas Raskin est tombé à genoux sur la pelouse, les bras levés au ciel. Luka Elsner, lui, les poings serrés devant son banc, a laissé échapper quelques mots traduisant tout son soulagement. Comme si le Standard venait de remporter un succès majeur même si, dans le contexte actuel, celui de mercredi signé face à une équipe du Beerschot d’une infinie faiblesse en constitue un. Si le maintien est désormais en très bonne voie, Sclessin devra s’en contenter cette saison, en se rendant compte que les deux succès et, donc, le sans-faute enregistré contre Eupen (1-0 et 0-2) et le Beerschot (0-1 et 1-0) auront pesé lourd dans la balance. C’est dire si tout aura été compliqué. Qu’attendre des cinq matches qui figurent encore au menu de l’équipe liégeoise et d’une fin de saison qui, à Sclessin, sonnera très tôt ?