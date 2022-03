Peut-être trois Oscars pour «Flee»?

Achevé en 2020, Flee raconte l’histoire vraie d’Amin, un homme sur le point de se marier et, par là, contraint de révéler pour la première fois un passé qu’il taisait soigneusement. « Son secret, gardé depuis plus de vingt ans, met en péril la vie qu’il a construite. Il raconte son voyage semé d’embûches, en tant qu’enfant réfugié, d’Afghanistan au Danemark. » Le périple a commencé à la fin des années 80. Trente ans plus tard, Amin est devenu universitaire et se confie à son meilleur ami… Le réalisateur, Jonas Poher Rasmussen donc, qui le connaît depuis ses 15 ans.