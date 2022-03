Défense européenne: «Un tournant, mais c’est maintenant que tout commence»

Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, sur terre, sur la mer, sous la mer, dans les airs, dans l’espace ou le cyberespace. Notre Défense européenne doit franchir une nouvelle étape. » Pour (commencer à essayer de) la concrétiser, Emmanuel Macron confirme qu’il réunira, les 10 et 11 mars prochains, les chefs d’Etat et de gouvernement, à Versailles. « L’Europe est entrée dans une nouvelle ère, souligne le président français. Il nous faut poursuivre. » Notamment sur la lancée « historique » de dimanche dernier, lorsqu’un tabou est tombé : celui qui empêchait l’Union européenne de fournir des armes. L’agression orchestrée par Vladimir Poutine a changé la donne, elle impose de soutenir l’armée ukrainienne. Ce sont donc 500 millions d’euros qui ont été puisés sur la Facilité européenne pour la paix, un fonds créé (hors du budget communautaire) en 2020 et doté de 5 milliards pour la période 2021-2027, pour acheter essentiellement du matériel létal.