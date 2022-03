Des Belges en route vers l’Ukraine: «Nous sommes conscients des risques, dont celui de mourir au combat»

Son petit appartement sous les combles, à Flémalle, Jacques attend impatiemment de pouvoir le quitter pour prendre la direction du front en Ukraine. Ce jeudi, le tatoueur de 51 ans a passé une bonne partie de l’après-midi à l’ambassade ukrainienne, à Uccle, pour y remplir les formalités nécessaires à son enrôlement au sein de la légion internationale désireuse de s’opposer à l’envahisseur russe. Il est bon pour le service.

« J’ai dû présenter mon passeport et un extrait de casier judiciaire vierge », explique le père de quatre enfants. « Normalement, d’ici dimanche, on devrait partir. On ne peut prendre qu’un petit bagage avec du linge de corps. A notre arrivée en Ukraine, on va nous fournir notre tenue militaire, une Kalachnikov et tout le matériel nécessaire. Par mesure de sécurité, on ne nous a pas dit où nous allions. On sait, par contre, que ce ne sera pas dans un logement en dur puisqu’ils sont systématiquement bombardés par les Russes. »