Un milieu étouffé et affamé qui abandonne le jeu: les bulletins d’Eupen

4,5 Nurudeen: on attend d’un gardien qu’il rassure sa défense et arrête des ballons. Ces tâches, le Ghanéen ne les a pas vraiment remplies. Entre ses mains savonnettes et ses dégagements sur Vincent Kompany, il n’a pas livré un grand match.

5 Beck: un centre pour le 1-1, et puis plus rien. Il a souffert énormément face à Gomez et Refaelov. Son manque de vitesse lui a été préjudiciable.

5 Lambert: à nouveau placé dans l’axe de la défense, il sort une prestation honorable. Zirkzee en faisait parfois son jouet. Ce fut meilleur dans le milieu.