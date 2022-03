Gand, dernier obstacle au grand retour d’Anderlecht

Pour acter son retour aux affaires, un grand club se doit de glaner un nouveau trophée. Le Sporting d’Anderlecht, empêtré dans ses soucis sportivo-financiers depuis cinq ans, s’en rapproche. Rien n’est encore acté et Gand, logique vainqueur du « combat des Flandres » contre Bruges mercredi, sera un adversaire de choix. D’autant plus avec un coach – Hein Vanhaezebrouck – proche d’en faire une affaire personnelle après son passage raté dans la capitale. Mais on est désormais au-delà du frémissement d’un « come-back » aux grandes heures du côté de Saint-Guidon. Avec cette première qualification pour la finale de la Coupe depuis 2015, le Sporting n’aura jamais été aussi proche de gagner un trophée depuis presque cinq ans et la Supercoupe sous René Weiler.