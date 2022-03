«Les Merveilles»: deux femmes et l’argent

C’est parce que Maria et Alicia en manquent que le roman d’Elena Medel, « Les Merveilles », marque les esprits.

Entre 1969 et 2018, dans le désordre chronologique, Elena Medel donne à voir avec Les Merveilles, premier roman d’une autrice espagnole jusque-là connue pour sa poésie, deux trajectoires de femmes. Maria et Alicia cherchent à conquérir leur liberté, le manque de moyens financiers les rend prisonnières d’un système où leur place dans la société est fixée une fois pour toutes. Une fois pour toutes ? On va bien voir…

Le ton est donné par un vers de Philip Larkin placé en épigraphe du roman : « Manifestement, l’argent a à voir avec la vie. »

Dans les premières pages, en 2018, Alicia fouille ses poches – en vain : « Dans son portefeuille il lui reste à peine un euro, et une pièce de vingt centimes. » Elle n’a pas vraiment besoin d’argent pendant ses heures de travail à la gare d’Atocha, à Madrid, mais elle prend quand même la précaution de retirer vingt euros à sa banque. Pas de quoi faire la fête.