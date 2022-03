Kouamé après la victoire d’Anderlecht en demie de Coupe de Belgique: «Savourer cette qualification pour la finale» (vidéo)

Buteur et élu homme du match, Christian Kouamé était aux anges après la rencontre. Il faut dire que l’attaquant de 24 ans n’a pas encore joué de finale depuis ses débuts professionnels. À la mi-avril, contre Gand, il comblera cette anomalie. « Je ne sais pas qui sera favori », rigolait l’Ivoirien. « Je sais que les Buffalos jouent très bien. Mais, j’espère vraiment que l’on va remporter cette finale. La Coupe de Belgique est l’un des objectifs du club, on va donc savourer cette qualification et attendre impatiemment le jour du match. Le dernier titre en Coupe date de 2008 ? Cela fait très longtemps. »

Si le joueur sait qu’il faudra également assurer en championnat, il ne cachait pas sa satisfaction. Et avait une pensée pour les fans mauves. « Quand nous sommes arrivés en bus près du stade, nous avons vu l’ambiance présente sur place, ça montrait l’ambition de nos supporters. Ils voulaient cette finale. »