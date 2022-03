La levée du CST va rendre aux Belges une part de légèreté

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais elle annonce souvent des jours meilleurs. Le Comité de concertation qui se tient ce vendredi devrait apporter un peu de lumière dans un ciel obscurci par deux années de pandémie. Un ciel qu’achèvent de plomber le conflit russo-ukrainien et le désenchantement qu’il provoque chez beaucoup d’entre nous.

Car nous en sommes là, à faire les yeux doux aux moindres cumulus pour échapper aux nuages noirs qu’ont attiré tour à tour la récession, le terrorisme, la pandémie, la crise climatique et le retour de la guerre en Europe. Cette courte tranche d’histoire suffit à rappeler que vivre n’est jamais une sinécure, pas plus hier qu’aujourd’hui, et que la paix et le bien-être se gagnent au jour le jour.