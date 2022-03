Jeunesse: «La vie cachée des pets», un album dans le vent

Malin Klinkenberg et Sanna Mander mettent un peu de légèreté dans une période plombée.

La prose proustienne a ses adeptes. La poésie proutienne aussi. En ces temps troublés, où l’actualité nous invite surtout à la gravité, il est des albums de jeunesse qui détendent un peu l’atmosphère. A l’image de l’inénarrable ouvrage de Malin Klingenberg et Sanna Mander : La vie cachée des pets . On savait le sujet prompt à inspirer les auteurs de livres pour enfants – avec quelques titres cultes comme Prout de Mammouth de Noé Carlain et Anna-Laura Cantone (Editions Sarbacane) – même si toutes les tentatives ne sont pas restées dans les annales.