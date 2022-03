Paul Fournel, Liane Moriarty… Les Livres du Soir en bref

Attends voir **

Paul Fournel

Kévin Prou connaît l’art du déguisement. Normal, les missions qu’on lui confie se font en toute discrétion. Mais, quand ça dure, comme la surveillance de Milou Destrée – dossier sensible, lui a dit sa cheffe –, les réflexes se relâchent, la frontière entre la neutralité et l’implication personnelle deviennent poreuses. L’enquête part en vrille, c’était le but poursuivi, peut-être par ses commanditaires, à coup sûr par celui qui l’écrit. (P.MY)

P.O.L, 160 p., 16 €, ebook 11,99 €

Set et match ! **

Liane Moriarty