Vincent Kompany après la qualification d’Anderlecht pour la finale de la Coupe: «Une ambiance de soirée européenne» (vidéos)

Face à La Gantoise, Anderlecht disputera sa première finale de Coupe de Belgique depuis 2015 et une défaite 2-1 contre le Club de Bruges. « Cela fait du bien. Un club comme Anderlecht doit toujours jouer pour des prix. C’est aussi très beau pour les supporters et j’espère qu’ils pourront vivre un beau moment dans un stade Roi Baudouin rempli. »

Auteur d’un doublé au match aller (2-2), Lior Refaelov a encore marqué la manche retour de son empreinte avec deux assists : un pour Murillo sur le 1-0 et un pour Kouamé sur le 3-1. « Lior est un joueur important pour nous sur et en dehors du terrain. Les statistiques ont pris de la place dans le football actuel mais je regarde surtout le travail qu’il accomplit sur le terrain. C’est un joueur d’impact mais d’autres joueurs se sont aussi montrés et cela montre notre force collective », a ajouté Kompany.