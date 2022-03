Le canard et le foie gras

Durant l’entretien que j’ai eu avec Alexis Salatko, il m’a rappelé un mot de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, l’autrice de La Servante écarlate. On lui demandait si la mission de l’écrivain était de penser le monde. Et elle a rétorqué, je ne cite pas avec complète exactitude : « Penser le monde, c’est la mission du citoyen. La mission de l’écrivain est d’inciter le lecteur à tourner les pages. » J’adore cette citation, tant elle est simple et modeste. Et tant elle nous renvoie à notre devoir à chacun de nous. Il ne s’agit pas de laisser le soin de penser le monde aux seuls écrivains ou philosophes : c’est à chacun de nous que ce devoir incombe. La lecture des livres, et en particulier des romans, nous aide à le faire, bien sûr, mais c’est la mission de chaque lecteur.