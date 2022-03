Journée de lutte pour les droits des femmes - Trop peu de femmes dans les métiers STEM, pourtant en pénurie, pointe le Forem

Cependant, les femmes restent cantonnées dans certaines professions : l'esthétique, la manucure, l'enseignement maternel, l'accueil d'enfants, le secteur du nettoyage, etc., pointe l'office wallon de l'emploi. À l'inverse, certains métiers sont exclusivement recherchés par des hommes : ouvrier de voirie, monteur en sanitaire et chauffage, coffreur, maçon, plafonneur, conducteur d'engins de terrassement, etc.

Les métiers techniques et scientifiques, en particulier, sont très masculins alors qu'ils sont en pénurie et bien rémunérés. La présence des femmes y a augmenté néanmoins ces cinq dernières années, notamment en tant qu'analystes de système, managers dans les technologies de l'information et de la communication, superviseuses dans l'industrie manufacturière et dans le bâtiment.

Les femmes pourraient pourtant combler les nombreux postes vacants dans le secteur des métiers STEM. Sur les 76 professions en pénurie identifiées par le Forem, 37 sont des métiers STEM, pointe l'office wallon de l'emploi. Or, fin janvier 2022, 91% des demandeurs d'emploi wallons positionnés sur les métiers en pénurie étaient des hommes.