Podcast: l’avis du Soir sur le nouvel album de Stromae

A 36 ans (37 dans quelques jours), l’artiste a repris son envol, remontant sur scène, une première depuis sept ans, pour trois « avant-premières » à Bruxelles, Paris et Amsterdam. L’idée était de présenter le successeur de son album « Racine carrée » (2013, celui de la consécration). La nouvelle livraison s’appelle « Multitude », prévue ce vendredi, et a tout de la recette gagnante.

Neuf ans après son dernier opus, Stromae signe « Multitude », album francophone le plus attendu de 2022 : une réussite qui lui permet d’enfiler différents costumes et de faire défiler les paysages sonores, en globe-trotter de la musique.

Stromae est fidèle à son style : des textes sombres, sociétaux, à la fois personnels et universels. Musicalement, le disque est franchement mondialiste avec une multitude de sonorités organiques servant le tapis synthétique. On repense à Ave Cesaria et aux racines africaines. C’est un disque agréable, varié, profond, touchant. Un disque réussi même si on n’y trouve pas autant de tubes potentiels que sur Racine carrée. Stromae parle de choses essentielles de nos vies, pas nécessairement joyeuses. Mais ça, depuis toujours, ça fait partie de son style.