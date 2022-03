Météo: une nouvelle journée ensoleillée ce vendredi

Ce soir et cette nuit, le ciel sera à nouveau dégagé.

La journée de vendredi sera marquée par un temps ensoleillé avec d’abord encore la possibilité de quelques champs nuageux sur l’ouest et le sud-ouest du territoire, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans l’ouest, sous un vent d’est à sud-est faible à parfois modéré par endroits.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera à nouveau dégagé. Sur l’extrême ouest du pays, des nuages bas ou quelques bancs de brouillard seront localement possibles. Les minima se situeront entre -3 et -8 degrés en Ardenne, autour de -2 degrés dans le centre et autour de 0 degré sur l’extrême ouest.