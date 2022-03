Un journaliste d’investigation lourdement condamné en appel au Maroc Omar Radi a été broyé par une machine judiciaire qui ne lui a laissé aucune chance. Le verdict de l’appel confirme sa condamnation à 6 ans de prison ferme. Son collègue Imad Stitou, qui avait voulu témoigner en sa faveur, prend 1 an de prison dont la moitié avec sursis.

La « justice » marocaine persiste et signe. Au terme d’un procès en appel visiblement semblable dans sa nature inéquitable à celui de première instance, les journalistes Omar Radi et Imad Stitou ont été condamnés à respectivement 6 ans de prison ferme et 1 an de prison (dont 6 mois ferme). Le procureur avait demandé 10 ans ferme pour les deux accusés. Le premier des accusés subit la prison préventive depuis le 29 juillet 2020, le second se trouve actuellement en Tunisie. Le premier était poursuivi pour « viol » et « espionnage », le second pour « complicité de viol ».

Tout dans ces procès sent le guet-apens et la mise en scène. Les cibles se trouvent être deux journalistes bien gênants, surtout Omar Radi, au cœur de l’affaire, pour la conception honnête de leur métier qu’ils mettent en œuvre. Il suffit de savoir que les témoins à décharge cités par la défense des journalistes n’ont pas été entendus pour situer le problème. Et la défense n’a pu interroger les témoins à charge. La vraie question concerne donc en réalité le niveau d’indépendance des juges par rapport aux très probables consignes émanant du cabinet du palais royal, où toutes les choses importantes sont traitées au Maroc.

Tout se passe en effet comme si les autorités marocaines cherchaient à se débarrasser pour longtemps d’Omar Radi. Pourquoi ? En raison de sa propension à mettre son nez notamment dans des affaires de prédation dans le secteur foncier. Elles ont bien dû étendre leur hargne répressive à son confrère Stitou, qui a eu la malchance de se trouver dans la même maison la nuit du viol allégué et de vouloir ensuite témoigner que la relation sexuelle incriminée avait eu lieu avec l’assentiment de la personne concernée, auteure de la plainte pour viol. Ces autorités ont quand même mis des mois avant d’inculper Stitou.

Le viol allégué ? Il n’y a même pas eu de confrontation entre les protagonistes devant le juge d’instruction. Le certificat médical produit au procès a été rédigé 27 jours après les faits. Et la femme qui a porté plainte a changé sa version notamment sur sa virginité initiale.

« Ma faute est que j’ai exigé la justice pour les opprimés »

Mêmes doutes sur l’accusation d’espionnage, puisque « l’espion » en cause (un Belge travaillant à l’époque à l’ambassade néerlandaise !) n’a pas été entendu par les juges alors qu’il se disait tout disposé à le faire… pour disculper Omar Radi. Son témoignage est d’ailleurs disponible en ligne. D’autres allégations du ministère public sur les activités d’« espionnage » de Radi paraissent tout aussi fantaisistes et ne résistent pas à l’analyse.

Mais, qu’importe, nous sommes au Maroc. Et quand on s’intéresse de trop près aux rapports entre pouvoir et argent dans ce pays, il faut s’attendre à un retour de bâton comme celui qu’Omar Radi et Imad Stitou expérimentent.

Ce jeudi soir, après les dernières plaidoiries, Omar Radi a pu prendre la parole une ultime fois (1). « Je souffre d’une maladie auto-immune qui pousse le corps à s’attaquer lui-même (la maladie de Crohn, NDLR). Cette maladie est une métaphore de ce procès : un pays qui combat son fils, une nation qui combat son fils… Cette maladie a un remède : vous, Monsieur le Président. Ma faute est que j’ai exigé cette justice. La justice pour les pauvres, la justice pour les opprimés, la justice avant tout… » Des mots forts. Dignes. Qui ont laissé le président du tribunal de marbre.