Les troupes russes occupent le territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, indique vendredi matin les agences Reuters et AFP. Avec ses six réacteurs, elle est la plus grande d’Europe et est située dans le centre de l’Ukraine.

« Le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojjia est occupé par les forces armées de la Fédération de Russie. Le personnel opérationnel (ukrainien) contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d’exploitation », a indiqué l’agence d’inspection des sites nucléaires, un organisme d’État ukrainien.