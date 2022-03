Les résultats de la nuit en NBA: Miami gâche le retour de Durant, Doncic mate les Warriors, les Lakers s’écroulent (vidéos)

Kevin Durant a marqué 31 points pour son retour après un mois et demi d’absence, mais Brooklyn s’est encore incliné (113-107) face à Miami, jeudi en NBA, pendant que Luka Doncic se faisait bourreau de Golden State.

Pourtant privés de Jimmy Butler (orteil) et de Kyle Lowry (raisons personnelles), les Floridiens, leaders à l’Est, ont pu compter sur Bam Adebayo (30 points, 11 rebonds) et Tyler Herro (27 points, 8 assists), pour bien finir le travail, contrairement à la veille où ils avaient laissé Milwaukee revenir les battre sur le fil.

Côté Nets, toujours 8e après ce troisième revers d’affilée, seul Bruce Brown (21 points) a pu épauler Durant, en l’absence de Kyrie Irving, empêché de jouer à New York car non vacciné, et Ben Simmons, toujours pas apte.

Pendant ce temps, Chicago a aussi concédé une troisième défaite de rang à Atlanta, porté par les 39 points et 13 assists de Trae Young (130-124). Chicago, qui a mené de dix longueurs, grâce à DeMar DeRozan et Zach LaVine, 22 points chacun, cède du même coup sa deuxième place à Philadelphie. Les Hawks restent eux 10e, en position de dernier barragiste pour les playoffs.

À la 5e place se trouve Boston, qui a engrangé un 13e succès (120-107) en 15 matches, aux dépens de l’autre équipe en forme du championnat, Memphis qui restait sur un huit sur dix.

Ja Morant, qui tournait à 40 points de moyenne sur les quatre dernières rencontres, a fait à peine moins bien (38 points, 7 assists). En face, en l’absence de Jaylen Brown (cheville), Jayson Tatum n’a pas été en reste, inscrivant 21 de ses 37 points dans le dernier quart-temps.

Les Grizzlies manquent l’occasion de grimper à la 2e place à l’Ouest, car Golden State a été battu pour la troisième fois d’affilée à Dallas (122-113).

Les Warriors récupéraient Klay Thompson (16 points), remis de maladie, mais ni lui, ni Stephen Curry (21 points, 9 assists), ni leur adresse globale (54,3 %) meilleure que celle des Mavs (52,9 %) n’ont empêché Luka Doncic de faire la différence.

Au cours d’un match durant lequel les Texans (5e) ont eu jusqu’à 17 longueurs d’avance, le prodige slovène a sorti le grand jeu (41 points à 15/26, 10 rebonds, 9 passes).

Enfin, rien ne va plus chez les Lakers, humiliés (132-111) chez leurs rivaux des Clippers (8e).

Déboussolés, sans âme, les champions 2020 ont totalement sombré au troisième quart-temps (40-18), déplorant jusqu’à 30 unités de retard. Irrattrapable, surtout face à Reggie Jackson, impérial (36 points, 9 assists, 8 rebonds). Quoiqu’impuissant, LeBron James a encore été le seul à faire illusion (26 points).