Dans LéNA cette semaine: avec «Belfast», Kenneth Branagh signe son film le plus personnel

Ce mercredi, les salles obscures belges ont accueilli Belfast, l’un des grands favoris des Oscars et probablement l’œuvre la plus personnelle du réalisateur britannique Kenneth Branagh, né à Belfast en 1960. Le héros de son film, Buddy, 9 ans, qui, en 1969, vit les débuts de la guerre civile en Irlande du Nord, est un peu son alter ego. « Il y a toujours des tensions », reconnaît Kenneth Branagh aujourd’hui. « Chacun sait que cette paix est très fragile. Chaque Irlandais est un expert en histoire, et l’histoire problématique de l’Irlande remonte à plusieurs siècles. Les chemins irlandais sont semés d’épines. »

« Vous connaissez cette blague plutôt cruelle ? », demande le grand acteur shakespearien. « Question : comment fait-on pour savoir l’heure qu’il est à Belfast ? Réponse : tu regardes ta montre, puis tu la recules de 27 ans. Tout est toujours arrivé plus tard chez nous. »