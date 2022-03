Pour la toute première fois, Yannick Carrasco parle de la grossesse de son épouse, Noémie Happart: «Je serai le papa présent que je n’ai pas eu…»

D’ordinaire si discret sur sa vie privée, Yannick Ferreira-Carrasco a surpris pas mal de monde en annonçant, à sa manière, la grossesse de son épouse, Noémie Happart, au grand public. Début février, alors que l’Atlético Madrid se déplaçait au FC Barcelone, le Diable en profitait pour ouvrir le score après seulement huit minutes de jeu. Lors de sa célébration, l’ailier décidait alors de mettre le ballon sous sa vareuse et de mimer une grossesse, ne laissant aucun doute quant à sa future paternité.

Cette semaine, l’ancien de Monaco a accepté de se confier à nos confrères de la RTBF, notamment sur cet enfant qui chamboulera bientôt son quotidien. « Je me réjouis, même si cela ne va rien changer par rapport à mon métier. Tout le monde dit que c’est magique, donc je suis impatient de vivre cela. Quel type de papa je vais être ? C’est difficile à prévoir, mais en tout cas je serai un papa présent. Je n’ai pas eu de chance avec mon père donc je veux que ce soit différent avec mon fils. L’absence de mon père a forgé mon caractère, et ma mère a pris les deux rôles. Mais un enfant a besoin de ses deux parents et, pour un petit garçon dans le milieu du foot, un papa peut te donner des conseils, t’accompagner et t’aider. »