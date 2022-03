À quelques jours du match retour contre le Real, un joueur du PSG s’affiche avec le visage tuméfié: «Je vais avoir des jours compliqués…»

Après son succès par la plus petite des marges lors du match aller face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain est en position favorable pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais, pour espérer terminer le travail mercredi prochain sur la pelouse des Merengues, Mauricio Pochettino aura besoin de toutes ses ouailles, et en forme. Ce qui n’est visiblement pas le cas d’Ander Herrera, si l’on en croit sa récente publication sur le réseau social Instagram.

Ce jeudi soir, le médian parisien, qui n’a plus disputé la moindre minute en match officiel depuis plus d’un mois, a publié une story pour le moins énigmatique, sur laquelle on le voit avec l’œil droit gonflé au point d’être complètement fermé. Le tout accompagné d’un commentaire : « Je vais avoir des jours compliqués. Je vais vite revenir. »