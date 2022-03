Un geste fort suite à la guerre en Ukraine: un cycliste russe change de nationalité et devient français!

Mercredi, l’Union cycliste internationale (UCI) a accordé la nationalité française à Sivakov avant d’informer les deux fédérations nationales. « Je suis né en Italie mais je suis arrivé en France quand j’avais un an. C’est le pays où j’ai grandi, où j’ai été éduqué et où je suis tombé amoureux du vélo », a confié Sivakov, cité dans le communiqué.

Une naturalisation que le coureur de 24 ans a voulu accélérer ces derniers jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Cela faisait déjà longtemps que j’avais demandé la nationalité française mais je voulais que ça aille plus vite vu la situation en Ukraine. Je suis totalement opposé à cette guerre et mes pensées vont vers le peuple ukrainien. Je veux remercier l’UCI et mon équipe qui m’ont soutenu dans cette procédure. Je suis heureux de pouvoir rouler pour la France et je rêve de participer aux JO de Paris en 2024. »