Bourse de Bruxelles - Les marchés européens dérapent et le métal jaune progresse

Les baisses étaient emmenées par Aperam (45,25) et Solvay (85,46) qui plongeaient de 6,7% et 7,3%, AB InBev (50,55) et KBC (56,68) chutant de 3,4% et 3,3%, Ageas (40,27) et ING (9,25) de 2,2% et 6,2%.

UCB (97,84) était négative de 0,1%, arGEN-X (241,50) et Galapagos (55,51) de 1,7% et 1,6%, GBL (87,30) et Melexis (76,15) de 3,6% et 3%.