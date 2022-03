Invasion de l'Ukraine - La compagnie aérienne S7 ne vole plus en dehors de la Russie

Des vols internationaux de la compagnie ont déjà été annulés vendredi, entre autres vers l'Égypte, le Caucase et l'Asie centrale et orientale. Dans ces régions, il n'y a cependant pas d'interdiction de vol des avions russes, comme c'est le cas dans l'Union européenne et en Amérique du Nord dans le cadre des sanctions contre la Russie, après son invasion de l'Ukraine.

Deux avions russes ont été bloqués jusqu'à présent : un Boeing 737 de la compagnie aérienne à bas prix Pobeda à Istanbul et un Boeing 777 de Nordwind au Mexique.