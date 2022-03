Pol Mathil a couvert durant plusieurs dizaines d’années l’actualité des pays de l’Est pour Le Soir. Journaliste polonais, il avait fui son pays communiste alors en proie à une recrudescence de l’antisémitisme.

Depuis Bruxelles, il a suivi tous les événements et les personnages majeurs de la fin du XXe siècle et du début du XXe. Observateur très fin de l’URSS puis de la Russie, il a vu régner puis tomber Gorbatchev et Elstine, puis arriver Poutine. Voici ce qu’il en écrivait sous forme de chronique, d’analyse et de portrait il y a près de 20 ans : tout était déjà là.