Paris-Nice: Wout van Aert, l’atout belge de la «Course au soleil»

Une performance qui n’a plus été réalisée depuis le Français Jalabert au siècle dernier (1995, 1996, 1997). Elle sera d’autant plus difficile qu’il a été atteint par le Covid et semble peu en forme et que Primoz Roglic, leader avant l’ultime étape l’année dernière et sa double chute, revient avec l’intention d’enfin accrocher la «Course au soleil» à son palmarès. Le leader slovène des Jumbo-Visma ne sera pas le seul candidat à la victoire dans la Baie des Anges: Joao Almeida, Adam Yates et Simon Yates affichent de réelles ambitions.

Aux côtés des candidats à la victoire finale, Paris-Nice doit permettre aux coureurs de classiques de peaufiner leur condition avant le début du printemps. Parmi eux, Wout van Aert qui a délaissé les attractives Strade Bianche afin de non seulement aider Roglic mais aussi d’engranger les kilomètres.