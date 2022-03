Invasion de l'Ukraine - Des supermarchés britanniques proscrivent la vodka russe

Les supermarchés Morrisons ont quant à eux décidé d'arrêter de commander les marques de vodka fabriquées en Russie par des compagnies russes et arrêtera de les vendre en ligne, mais continuera d'écouler les stocks en rayons, a indiqué vendredi l'entreprise à l'AFP.

Marks and Spencer a pour sa part annoncé jeudi avoir suspendu ses expéditions vers la Russie via son franchisé turc, disant faire "tout son possible pour soutenir le peuple ukrainien et en réponse à la crise des réfugiés qui monte en puissance".